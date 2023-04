by Matthew Cobb

Normal Hili service will be resumed tomorrow. Feel free to pitch in below on whatever you fancy.

Meanwhile, in Dobrzyn, Hili is being assertive.

Hili: Do you really think I can be wrong?

A: It happens to everybody.

Hili: I do not agree, I’m always right

In Polish:

Hili: Czy ty naprawdę sądzisz, że ja mogę być w błędzie?

Ja: Każdemu się to zdarza.

Hili: Nie zgadzam się, ja mam zawsze rację.